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В МЧС заявили об освобождении от воды более 9000 домов в Херсонской области

Ирина Елагина
08:06 19.06.2023
Вода постепенно уходит из затопленных населенных пунктов Херсонской области, спасатели расчищают дома и улицы от ила.
© Видео: МЧС РФ. telegram © Фото: МЧС РФ. telegram
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Свыше 9000 домов и порядка 60 социальных объектов освободились от воды в Херсонской области. МЧС России поделилось оперативными данными о последствиях наводнения в результате теракта на Каховской ГЭС.

По информации службы спасения, в регионе продолжается эвакуация местных жителей. Свои дома вынуждены оставить свыше 8000 человек.

«Эвакуировано почти 8,2 тыс. человек», - уточнили в пресс-службе МЧС России.

По данным МЧС, отселение людей, оказавших в зоне подтопления, продолжается, всем оказывается адресная помощь, бесплатно раздаются питьевая вода и еда.

Сейчас в зоне бедствия работают свыше тысячи сотрудников службы спасения, для ликвидации последствий наводнения задействованы 354 единицы техники. Одна из актуальных задач - очистка территории, с которой уже ушла вода.

«После ухода воды спасатели МЧС России проводят дезинфекцию помещений. Уже обработано свыше 14 тыс. кв.м», - добавили в службе спасения.

Ранее сообщалось, что жертвами наводнения в Херсонской области из-за частичного разрушения Каховской ГЭС стали уже 35 человек. По информации врио херсонского губернатора Владимира Сальдо, активная фаза наводнения миновала, уровень воды повсеместно снижается, идет расчистка территории с применением спецтехники.

Экспертное мнение и аналитика
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