Пятеро ранены в результате ночного обстрела Шебекино из «Градов»

Белгородский губернатор рассказал о ситуации в городе Шебекино, который всю ночь обстреливали из РСЗО.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пять человек пострадали в результате ночного обстрела города Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, огонь со стороны Украины из РСЗО «Град» велся практически всю ночь: в ноль часов, в 3:40 и в 5:15.⠀

В числе пострадавших - полицейский, у которого открытый перелом плечевой кости. Две женщины получили осколочные ранения рук и ног. Еще один пострадавший - охранник моста, характер его ранений губернатор не уточнил.

Троих раненых доставили в больницу. По словам Гладкова, есть сообщение о мужчине без сознания, у которого множественные осколочные ранения. Медики везут его в больницу.

В городе есть разрушения. Один частный дом загорелся после прямого попадания. Множество других зданий повреждены, некоторые горят. В ближайшее время начнется подворовой обход, добавил он.

Глава региона сообщил также, что распространяются ложные сообщения о якобы точках сбора для эвакуации из города. Он назвал эту информацию фейком.⠀

Ранее Гладков сообщил о двух пострадавших после ночного обстрела. В ночь на 31 мая при обстреле Шебекино ранения получили четыре человека.