Стальные люди: как прошла встреча Путина с бойцами - участниками СВО в День России

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На этой неделе вся страна отметила праздник - День России. В этот день Верховный Главнокомандующий посетил госпиталь имени Вишневского, где сейчас проходят лечение военнослужащие, получивших ранения в ходе спецоперации. Владимир Путин лично вручил награды отличившимся бойцам и сказал, что сейчас герои - абсолютно все участники СВО, все кто в такое сложное время верен присяге и Родине.

Именно из таких людей, из таких военнослужащих, которые не дрогнули, прошли проверку боевыми действиями и будет в дальнейшем комплектоваться будущий командный состав Вооруженных Сил, а священный долг государства - забота о семьях погибших и раненых бойцов спецоперации.

«В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же как и другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне специальной военной операции. Артобстрелы, танки, бронемашины - это все не кино, это все происходит в реальности. Вам, конечно, особая благодарность за вашу службу, за верность присяге, за верность Родине, за верность России. Мне не нужно вам, наверное, говорить, насколько это важно для страны, для того чтобы она была самостоятельной, укреплялась, для того, чтобы людей там защитить, на этих территориях. Это наши люди, они чувствуют себя частью нашего народа, и наш с вами долг - встать на их защиту, что мы и делаем, что вы и делаете, рискуя своей жизнью, жизнью своих товарищей, рискуя своим здоровьем», - сказал президент.

В День России, традиционно, президент принимал в Кремле и новых лауреатов государственных премий и наград. Церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, проходила в Георгиевском зале. Как сказал президент, то, что высшие награды страны вручали именно в День России, «утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое и душевное отношение к любимой Родине». Все эти чувства, близки и понятны каждому гражданину нашей страны.

О чем президент беседовал с ранеными бойцами в госпитале Вишневского и как страна отметила праздник в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».