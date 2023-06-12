Герой России Юрий Жуланов рассказал Путину про бой, в котором получил двойное ранение

Юрий Жуланов рассказал, с чего началась атака националистов и как повели себя бойцы вверенного ему подразделения.

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Президент Владимир Путин пообщался с командиром стрелкового взвода Юрием Жулановым, которого лично наградил звездой Героя России во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Военнослужащий рассказал президенту подробности боя с националистами, в котором ему удалось отличиться. Несмотря на двойное ранение, Жуланов не покинул позиции и до последнего руководил обороной и эвакуацией раненых бойцов.

«Изначально было пулевое. При эвакуации я получил второе осколочное ранение. С пулей в ноге передвигался нормально. Не перевязывался, времени на жгуты не было, раздали их раненым. Ситуация требовала принимать решения и управлять. Я принял решение вывозить раненых», - рассказал Жуланов.

В беседе с Верховным Главнокомандующим боец рассказал, с чего начался бой. С его слов, националисты начали обстреливать российские позиции с рассветом.

«В районе пяти утра противник наносил удары артиллерией, минометами и танками. С артподготовки зашли. Потом пошла бронетехника, а за ней легкая техника с пехотой. Слышали в эфире, что мы подбили несколько единиц бронемашин класса "Казак", два или три пикапа и прочее. Один танк мы уничтожили точно», - поделился боец.

Владимир Путин интересовался настроем бойцов, положением дел на линии соприкосновения. Не было вопросов, которые не интересовали главу государства.

«Тяжело, конечно, было, первый боевой опыт у личного состава. Большая часть до этого не участвовали в таких боевых действиях. Тяжело пришлось, но люди не паниковали, не бежали с позиций, оставались до последнего. Когда уже было большое количество раненых на передке, я своим решением оттягивал их на опорный пункт», - вспомнил военнослужащий.

В бою все российские подразделения действовали, как единый кулак, признался он. Авиация и танки поддерживали передовые подразделения.

«Артиллерия хорошо поддерживала, когда пытались обойти наши позиции и вклиниться, заходили с флангов. Наша артиллерия отработала хорошо. Наши танки прикрывали тылы и отрабатывали по бронеобъектам. Это очень помогало. Авиация работала, вертолеты. Поддержка эффективна в том плане, что противник не мог молниеносно пополнять свои потери, не мог подтягивать резервы. Удары авиации их отсекали», - рассказал Жуланов.

Президент также вручил награды другим военнослужащим. Со всеми глава государства пообщался лично и обсудил дальнейшие перспективы бойцов.