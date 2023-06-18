Число погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС выросло до 35 человек

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Количество погибших в Херсонской области в результате частичного разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

«К сожалению, число погибших выросло до 35 человек», - говорится в сообщении Алексеенко.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что активная фаза наводнения прошла. Уровень воды повсеместно падает. Спасатели и волонтеры проводят расчистку территории, работает спецтехника. Пострадавшие находятся в местах временного размещения.

Периодически украинские националисты наносят по таким центрам и населенным пунктам региона ракетные и артиллерийские удары. Последний раз боевики киевского режима обстреляли поселок Лазурное. Одну ракету силы ПВО сбили, вторая повредила несколько домов.