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ВСУ обстреляли семью ракетами ПВР эвакуированных в Херсонской области

Анна Назайкина
13:19 18.06.2023
Пять из семи ракет были сбиты силами противовоздушной обороны, заявил Сальдо.
ВСУ обстреляли семью ракетами ПВР эвакуированных в Херсонской области
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Украинские боевики обстреляли семью ракетами пункт временного размещения эвакуированных в поселке Лазурное Херсонской области, об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, пять из семи ракет были сбиты силами противовоздушной обороны.

«Украинские боевики обстреляли...двумя ракетами (одна сбита) - жилой сектор пгт. Рыково (Партизаны)», - добавил Сальдо.

Как утверждается, в поселках были повреждены здание и частные жилые дома, в настоящий момент данные о пострадавших уточняются.

Ранее Сальдо сообщил, что украинские боевики разрушили эвакуационный пункт в Голой Пристани, в результате произошедшего пострадавших нет.

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