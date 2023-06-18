В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Встреча Блинкена с главой МИД Китая началась в Пекине

Анна Назайкина
10:50 18.06.2023
Встреча американского политика с китайским дипломатом проходит в государственной резиденции Дяоюйтай.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел Китая Цинь Ган встретились в Пекине.

Встреча американского политика с китайским дипломатом проходит в государственной резиденции Дяоюйтай. Блинкен прибыл в столицу КНР сегодня утром.

Госсекретарь США находится в Китае с двухдневным визитом, который изначально был запланирован на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, сбитым ракетой в пределах воздушного пространства Штатов.

Как ранее утверждало агентство Reuters, не исключено, что у Блинкена может состояться встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:02 В стране и мире
Путин допустил, что главком ВСУ Залужный может быть за границей Украины
10:50 В стране и мире
Видео
Встреча Блинкена с главой МИД Китая началась в Пекине
08:59 В стране и мире
На село под Белгородом с беспилотника сбросили три взрывных устройства
08:29 В стране и мире
Видео
На Филиппинах паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море
07:15 Армия
Шойгу поблагодарил военных медиков за самоотверженный труд и верность долгу
Популярное
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
«Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.