Встреча Блинкена с главой МИД Китая началась в Пекине
Встреча американского политика с китайским дипломатом проходит в государственной резиденции Дяоюйтай.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел Китая Цинь Ган встретились в Пекине.
Встреча американского политика с китайским дипломатом проходит в государственной резиденции Дяоюйтай. Блинкен прибыл в столицу КНР сегодня утром.
Госсекретарь США находится в Китае с двухдневным визитом, который изначально был запланирован на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, сбитым ракетой в пределах воздушного пространства Штатов.
Как ранее утверждало агентство Reuters, не исключено, что у Блинкена может состояться встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.