Встреча Блинкена с главой МИД Китая началась в Пекине

Встреча американского политика с китайским дипломатом проходит в государственной резиденции Дяоюйтай.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел Китая Цинь Ган встретились в Пекине.

Встреча американского политика с китайским дипломатом проходит в государственной резиденции Дяоюйтай. Блинкен прибыл в столицу КНР сегодня утром.

Госсекретарь США находится в Китае с двухдневным визитом, который изначально был запланирован на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, сбитым ракетой в пределах воздушного пространства Штатов.

Как ранее утверждало агентство Reuters, не исключено, что у Блинкена может состояться встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.