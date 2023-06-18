Госсекретарь США Блинкен прибыл в Пекин

Не исключено, что он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин с двухдневным визитом. В ходе него он планирует провести переговоры с главой МИД КНР Цинь Ганом. Также не исключена и встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

Ранее в Госдепе сообщили, что в ходе визита в КНР Блинкен намерен провести откровенный обмен мнениями по поводу украинского кризиса. Также обсудят и ограничения на обмен технологиями.

При этом на днях помощник Блинкена Дэниел Критенбринк заявил, что не стоит ожидать «длинного списка осязаемых результатов».

Ранее госсекретарь США планировал посетить Поднебесную в феврале. Однако он отменил поездку после скандала с китайским аэростатом в американском небе.