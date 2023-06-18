Собчак: актрису Бабушкину объявили в розыск

Агент Кристины Бабушкиной на звонки и запросы «Звезды» не отвечает и ситуацию никак не комментирует.

© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Актрису из сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину объявили в розыск. Сообщение об этом распространила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Официального подтверждения данной информации не поступало, в базе розыска МВД фамилия Бабушкиной также не значится. Собчак ссылается на собственные данные.

Накануне мужа актрисы Бабушкиной отправили под домашний арест. Андрея Гацунаева обвиняют в насилии в отношении представителя власти и незаконном обороте наркотиков.

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором находился Гацунаев и Бабушкина остановили инспекторы ДПС. Во время проверки документов был обнаружен пакетик с белым веществом. При попытке задержания Гацунаев пытался съесть его содержимое и укусил полицейского за палец.