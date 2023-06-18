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Двери в альянс на замке: почему в НАТО не торопятся открывать на стук Украины

Павел Ремнев
18:02 18.06.2023
Руководство Североатлантического альянса все больше ввязывается в украинский конфликт, но не спешит предоставлять Украине никаких гарантий.
Двери в альянс на замке: почему в НАТО не торопятся открывать на стук Украины
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
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Запад открыто запретил Украине подписывать мирное соглашение и останавливать войну. На фоне контрнаступления примечательна нервная реакция США. В дополнение ко всем плановым траншам - на этой неделе было объявлено, что Вашингтон выделяет Киеву новый срочный пакет военной помощи на сумму более $320 млн. Украине передают БМП, которые должны заменить уже поврежденные и уничтоженные машины, а также боеприпасы к реактивным системам залпового огня.

Особенность поставок в том, что это оружие не будет изготавливаться на заказ на американских заводах, а пойдет прямиком с военных складов. То есть Вашингтон кидает в бой уже свои собственные стратегические запасы.

«Борьба Украины это марафон, а не спринт. Не забег на короткую дистанцию. Поэтому мы продолжим как срочную, так и долгосрочную поддержку Украины. На этот счет не должно быть никаких заблуждений», - заверил министр обороны США Ллойд Остин.

Не отстает и НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на неделе официально объявил о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и пригрозил Москве, что Североатлантический блок привел свои силы на восточных рубежах в повышенную готовность. Действительно, в Европе стартовали крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Air Defender. Альянс задействовал в этих маневрах 250 самолетов, четыре авиабазы, десять тысяч военных из 25 стран. В руководстве НАТО не скрывают, что учения - направлены против России и это «сигнал для президента Владимира Путина».

«Союзники на самом деле согласны по вопросу членства Украины в НАТО. Двери открыты. Это демонстрирует и факт вступления Финляндии и Швеции в альянс, как полноценных участников. Мы также согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, об этом говорят и все союзники», - заявил Йенс Столтенберг.

Впрочем, в открытый конфликт НАТО ввязываться пока не спешит. Показательны в этом смысле и слова американского президента Джо Байдена, что США не будут облегчать Украине вступление в военно-политический блок.

Как долго страны коллективного Запада будут «вдохновлять» Киев на очередные военные преступления вероятным членством в НАТО и как далеко США готовы зайти в поддержке своих подопечных в материале корреспондента «Звезды» Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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