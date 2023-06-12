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В Германии стартовали крупнейшие авиационные учения в истории НАТО

Анна Касаткина
07:52 12.06.2023
В тренировках примут участие 10 тысяч человек и 250 самолетов.
В Германии стартовали крупнейшие авиационные учения в истории НАТО
© Фото: nato.int
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Крупнейшие учения по развертыванию военно-воздушных сил (ВВС) в истории НАТО Air Defender 23 стартовали в понедельник в Германии. Об этом сообщает пресс-служба бундесвера.

Учения пройдут с 12 по 23 июня, 10 тысяч участников из 25 стран проведут тренировки на 250 самолетах, из которых 190 боевых. В частности, ожидается, что в учениях задействуют американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35.

Основной площадкой учений станет авиабаза Вунсторф в районе Ганновера, на которой размещается специально построенный полевой резервуарный парк. Помимо этого, самолеты будут летать в воздушном пространстве ФРГ на севере, юге и востоке.

Как утверждал командующий ВВС Германии Инго Герхартц, маневры не являются провокацией против России.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в возможности альянса вступить в открытое столкновение с Россией.

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