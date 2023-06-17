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Байден отказался облегчать путь Украины в НАТО

Владимир Рубанов
18:23 17.06.2023
Киеву необходимо соответствовать все стандартам альянса, сказал американский президент.
Байден отказался облегчать путь Украины в НАТО
© Фото: Jim Watson - Pool, CNP, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Президент США Джо Байден заявил, что американская администрация не собирается облегчать путь Украины в НАТО, сообщает ТАСС. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Киеву необходимо соответствовать всем стандартам альянса, сказал американский президент.

Ранее с предложением отменить для Киева План действий по членству в НАТО выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассчитывает получить четкое приглашение в альянс на саммите организации, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

В то же время генсек альянса ранее неоднократно заявлял, что вступление Украины в НАТО невозможно до окончания боевых действий.

Накануне сейм Польши принял резолюцию об ускоренном принятии Украины в НАТО. На минувшей неделе депутаты Европарламента тоже приняли резолюцию, в которой призвали состоящие в военно-политическом блоке европейские государства ускорить приглашение для Украины.

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