Байден отказался облегчать путь Украины в НАТО

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Президент США Джо Байден заявил, что американская администрация не собирается облегчать путь Украины в НАТО, сообщает ТАСС. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Киеву необходимо соответствовать всем стандартам альянса, сказал американский президент.

Ранее с предложением отменить для Киева План действий по членству в НАТО выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассчитывает получить четкое приглашение в альянс на саммите организации, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

В то же время генсек альянса ранее неоднократно заявлял, что вступление Украины в НАТО невозможно до окончания боевых действий.

Накануне сейм Польши принял резолюцию об ускоренном принятии Украины в НАТО. На минувшей неделе депутаты Европарламента тоже приняли резолюцию, в которой призвали состоящие в военно-политическом блоке европейские государства ускорить приглашение для Украины.