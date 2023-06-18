Три населенных пункта в Курской области попали под обстрел

© Фото: gubernator_46, Telegram

Три населенных пункта Глушковского района Курской области попали под обстрел со стороны украинских националистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал. Десять прилетов зафиксировано в Теткино и Попово-Лежачах. Жилые дома не затронуты, но есть повреждения на сахарном заводе.

Больше 10 прилетов насчитали в поселке Глушково. Там повреждения получили линии электропередачи, и часть поселка осталась без света. Проходит домовой обход. Восстановление энергоснабжения начнется, как только это будет безопасно.

Накануне Роман Старовойт сообщил об обстреле села Сального. Были повреждены два жилых дома, нарушено электроснабжение. В начале июня несколько украинских беспилотников атаковали Курск. Они были обезврежены силами ПВО. Был поврежден подъезд многоквартирного жилого дома, пострадали несколько частных домов.