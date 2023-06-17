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Старовойт сообщил о пяти прилетах в селе Сальное Курской области

Анна Назайкина
09:18 17.06.2023
Были повреждены два жилых дома и две хозяйственные постройки, нарушено электроснабжение.
Старовойт сообщил о пяти прилетах в селе Сальное Курской области
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Украинские боевики обстреляли село Сальное в Курской области, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона заявил о пяти «прилетах».

«В Хомутовском районе со стороны Украины обстреляно село Сальное», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, в результате произошедшего никто не пострадал, однако повреждения получили два жилых дома и две хозяйственные постройки.

Кроме того, после обстрела националистов произошли нарушения электроснабжения. Как утверждается, его восстановлением займутся, как только будет позволять обстановка.

Накануне украинские националисты обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Кроме того, сообщалось, что три вражеских беспилотника в ночное время атаковали городскую больницу, в результате чего пострадал один человек.

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