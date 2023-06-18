Минкульт сообщил о стабильном состоянии «Троицы» Рублева в храме Христа Спасителя

В министерстве продлили пребывание иконы в храме до 19 июля.

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Икона Андрея Рублева «Святая Троица» останется в храме Христа Спасителя до 19 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.

Такое решение принято, чтобы верующие смогли полониться иконе в день празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Он отмечается 18 июня. Как сообщается, с соответствующей просьбой в Минкульт обратились представители РПЦ.

В Минкульте отметили удовлетворительные условия в храме для хранения реликвии. Там нет резких колебаний температуры и влажности. Образ находится в стабильном состоянии, за ним следят эксперты и сотрудники Третьяковской галереи.

Ранее в Московском патриархате также сообщили, что образ останется в храме Христа Спасителя до праздника памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля. Икону Андрея Рублева «Троица» открыли для молитвенного поклонения в храме Христа Спасителя в праздник Троицы 4 июня. Образ хранится в специальной капсуле.