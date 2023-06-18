Глава Петрозаводска решил отправиться в зону СВО добровольцем

Любарский отметил, что во время отпуска прошел специальный курс в Российском университете спецназа.

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Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский сообщил, что уходит добровольцем в зону специальной военной операции, сообщает RT. Об этом 55-летний глава города написал на своей странице в соцсети VK.

Любарский отметил, что во время отпуска прошел специальный курс в Российском университете спецназа, а также тактическую медицину, стрелковую подготовку и тактику. Он намерен сдать дела и вернуться в Гудермес на обучение в качестве добровольца отряда «Ахмат». Мэр города добавил, что глава Карелии Артур Парфенчиков понял и поддержал его.

По словам главы Петрозаводска, решение присоединиться к спецоперации «зрело давно». Любарский служил в ВДВ, в МВД Карелии, Госнаркоконтроле и службе судебных приставов. У него есть звание майора полиции.

Любарский был избран главой Петрозаводского городского округа в мае 2021 года. Женат, имеет четверых детей.

Ранее сообщалось, что Минобороны России подписало контракты с 10 командирами добровольцев в зоне СВО. Первым такой документ с военным ведомством заключил добровольческий отряд «Ахмат».