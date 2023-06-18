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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, пятеро госпитализированы

Владимир Рубанов
15:49 18.06.2023
Большинство находившихся в автобусе россиян пострадали незначительно. Им оказали помощь на месте, и они накануне уже вылетели в Россию.
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, пятеро госпитализированы
© Фото: Walter G. Allgöwer, imagebroker.com, GlobalLookPress
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Пятеро российских туристов пострадали в результате дорожной аварии на трассе Анталья - Аланья в Турции. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.

Всего в автобусе ехали в аэропорт 25 российских отдыхающих. Большинство находившихся в автобусе россиян пострадали незначительно. Им оказали помощь на месте, и они в тот же день вылетели в Россию.

Госпитализированным туристам оказывается медпомощь. По данным врачей, их жизни находятся вне опасности.

Автобус с туристами столкнулся с припаркованным у обочины эвакуатором 17 июня в районе Манавгата. Водитель автобуса погиб. По данным телеканала TRT, после столкновения в салоне возник пожар, который потушили сотрудники ближайшей АЗС.

На прошлой неделе в египетской Хургаде акула напала на россиянина, когда он плавал у побережья одного из отелей. Мужчина погиб. Позже сообщалось, что акулу поймали.

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