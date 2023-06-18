МО РФ: националисты под прикрытием дымовых завес предприняли безуспешные атаки в Запорожье
Вооруженные формирования украинских националистов силами до трех батальонных тактических групп, которые были усилены танками и боевыми бронированными машинами, предпринимали безуспешные попытки наступления на позиции подразделений Вооруженных сил России в районах Новопокровки, Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что противник действовал под прикрытием дымовых завес.
«Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены», - сказал он.
Кроме того, в Минобороны России сообщили об уничтожении двух БМП Bradley и бронетранспортера Stryker. На Запорожском и Южно-Донецком направлениях, по данным МО РФ, потери националистов составили до 380 человек, 35 танков, 33 БМП и 38 боевых бронемашин.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении российские военные сорвали атаку роты украинских боевиков в районе Левадного. По его словам, военнослужащие ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, два танка и до 70% наступавшей живой силы. Кроме того, была отражена атака радикалов на населенный пункт Пятихатки.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.