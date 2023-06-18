МО РФ сообщило об уничтожении двух БМП Bradley и бронетранспортера Stryker

Всего за сутки украинские боевики потеряли на Запорожском и Южно-Донецком направлениях 33 боевые машины пехоты, а также 38 боевых бронированных машин.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух боевых машин пехоты Bradley и бронетранспортера Stryker.

Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в общей сложности за минувшие сутки украинские боевики потеряли на Запорожском и Южно-Донецком направлениях до 380 бойцов, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, а также 38 боевых бронемашин.

По данным МО РФ, всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 444 самолета, 239 вертолетов, 4 686 дронов, 426 ЗРК, 10 156 танков и других боевых бронемашин, 1 125 РСЗО, 5 149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 028 единиц военной автоспецтехники.

Ранее российские военные инженеры сняли на видео уничтоженную американскую боевую машину пехоты Bradley.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.