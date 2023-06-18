Российские военные сорвали атаки боевиков на Запорожском направлении
На Запорожском направлении российские военные сорвали атаку роты украинских националистов в районе Левадного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. По его словам, уничтожены две боевые бронированные машины, два танка и до 70% наступавшей живой силы.
Также отражена атака боевиков на населенный пункт Пятихатки. Российские военнослужащие уничтожили украинский бронеавтомобиль, более десятка танков и живую силу.
Напомним, на днях стало известно, что один расчет огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» остановил наступление украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Удалось уничтожить несколько десятков националистов.
Кроме того, были подбиты две боевые бронированные машины.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.