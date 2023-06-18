Российские военные сорвали атаки боевиков на Запорожском направлении

Националисты пытались прорваться в районе населенных пунктов Левадное и Пятихатки.

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На Запорожском направлении российские военные сорвали атаку роты украинских националистов в районе Левадного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. По его словам, уничтожены две боевые бронированные машины, два танка и до 70% наступавшей живой силы.

Также отражена атака боевиков на населенный пункт Пятихатки. Российские военнослужащие уничтожили украинский бронеавтомобиль, более десятка танков и живую силу.

Напомним, на днях стало известно, что один расчет огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» остановил наступление украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Удалось уничтожить несколько десятков националистов.

Кроме того, были подбиты две боевые бронированные машины.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.