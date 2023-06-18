Взрыв прогремел во время штурма банка в Астане, где были захвачены заложники
По последним данным МВД Казахстана, все заложники были освобождены.
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Силовики начали штурм здания банка в Астане, где мужчина взял в заложники семь человек, передает Sputnik Казахстан.
Как утверждается, прогремел взрыв. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как некоторые заложницы покидают здание.
По последним данным Министерства внутренних дел республики, всех заложников удалось освободить.
Ранее утверждалось, что захватчик банка в Астане приставил к горлу заложницы пистолет, соответствующие фото и видео появились в соцсетях.