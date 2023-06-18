В стране и мире Взрыв прогремел во время штурма банка в Астане, где были захвачены заложники Анна Назайкина По последним данным МВД Казахстана, все заложники были освобождены. © Фото: vlastkz, Telegram Читайте нас на: Силовики начали штурм здания банка в Астане, где мужчина взял в заложники семь человек, передает Sputnik Казахстан. Как утверждается, прогремел взрыв. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как некоторые заложницы покидают здание. По последним данным Министерства внутренних дел республики, всех заложников удалось освободить. Ранее утверждалось, что захватчик банка в Астане приставил к горлу заложницы пистолет, соответствующие фото и видео появились в соцсетях. Экспертное мнение и аналитика