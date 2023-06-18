ZTB News: захватчик банка в Астане приставил к горлу заложницы пистолет

По данным Telegram-канала, операция по задержанию вооруженного мужчины усложняется еще и тем, что к месту подходят случайные прохожие.

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Захватчик банка в Астане схватил одну из заложниц и приставил к ее горлу пистолет, по этой причине сотрудники правоохранительных органов не могут приступить к штурму здания. Об этом сообщает Telegram-канал ZTB news.

Отмечается, что операция по задержанию преступника усложняется еще и тем, что к месту происшествия подходят случайные прохожие.

Ранее сообщалось, что к отделению Kaspi Bank в Астане, где держат заложников, прибыли новые силы спецназа. В настоящий момент силовики ведут переговоры с вооруженным мужчиной. По данным МВД Казахстана, в заложниках находятся, предварительно, семь человек.

Кроме того, стало известно о требованиях злоумышленника. Мужчина хочет, чтобы все активы банка были переведены в фонд детям-инвалидам и малоимущим. На выполнение своих требований он дал три часа.