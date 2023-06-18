ZTB News: захватчик банка в Астане приставил к горлу заложницы пистолет
Захватчик банка в Астане схватил одну из заложниц и приставил к ее горлу пистолет, по этой причине сотрудники правоохранительных органов не могут приступить к штурму здания. Об этом сообщает Telegram-канал ZTB news.
Отмечается, что операция по задержанию преступника усложняется еще и тем, что к месту происшествия подходят случайные прохожие.
Ранее сообщалось, что к отделению Kaspi Bank в Астане, где держат заложников, прибыли новые силы спецназа. В настоящий момент силовики ведут переговоры с вооруженным мужчиной. По данным МВД Казахстана, в заложниках находятся, предварительно, семь человек.
Кроме того, стало известно о требованиях злоумышленника. Мужчина хочет, чтобы все активы банка были переведены в фонд детям-инвалидам и малоимущим. На выполнение своих требований он дал три часа.