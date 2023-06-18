Спецназ прибыл к отделению банка в Астане, где держат заложников

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В Астане к отделению Kaspi Bank, где вооруженный мужчина захватил заложников, прибывают новые подразделения специального назначения. Об этом сообщают местные средства массовой информации и Telegram-каналы.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что злоумышленник «запер дверь изнутри с посетителями» в отделении банка на проспекте Достык.

В настоящее время силовики ведут переговоры с неизвестным мужчиной. Как утверждается, захватчик потребовал, чтобы все активы банка были переведены в фонд детям-инвалидам и малоимущим. При этом на выполнение своих требований он дал 3 часа. В противном случае он грозится убить семь девушек и одного охранника. Однако в Kaspi Bank сообщили, что сейчас в отделении находятся только сотрудники банка, никаких посетителей нет.

В Telegram-канале МВД республики заявили, что в заложниках у захватчика находятся, предположительно, 7 человек. Также сообщается, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к операции по освобождению пока не привлекались.