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«Девчонок отпусти»: видео переговоров с захватившим заложников в банке в Астане

Анна Назайкина
12:57 18.06.2023
Как заявили в банке, сейчас в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.
© Видео: Ali, Telegram © Фото: Ali, Telegram
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Силовики ведут переговоры с захватившим заложников в банке Астаны, сообщает МВД Казахстана. Кадры с места событий были опубликованы в местные Telegram-каналах.

«Никто не думает, что ты шутишь...девчонок отпусти», - сказал один из правоохранителей на видео.

Как утверждается, мужчина уже выдвинул требования - он хочет, чтобы все активы организации были переведены в фонд детям-инвалидам и малоимущим. На выполнение своих требований он дал три часа. В противном случае он грозится убить заложников. Речь идет о семи девушках и одном охраннике, сообщают местные издания.

Полиция эти данные пока не подтверждала. Как заявили в банке, сейчас в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка в Астане, злоумышленник «запер дверь изнутри с посетителями». На данный момент к зданию банка уже прибыл спецназ.

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