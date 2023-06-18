«Девчонок отпусти»: видео переговоров с захватившим заложников в банке в Астане

Как заявили в банке, сейчас в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

© Видео: Ali, Telegram © Фото: Ali, Telegram

Силовики ведут переговоры с захватившим заложников в банке Астаны, сообщает МВД Казахстана. Кадры с места событий были опубликованы в местные Telegram-каналах.

«Никто не думает, что ты шутишь...девчонок отпусти», - сказал один из правоохранителей на видео.

Как утверждается, мужчина уже выдвинул требования - он хочет, чтобы все активы организации были переведены в фонд детям-инвалидам и малоимущим. На выполнение своих требований он дал три часа. В противном случае он грозится убить заложников. Речь идет о семи девушках и одном охраннике, сообщают местные издания.

Полиция эти данные пока не подтверждала. Как заявили в банке, сейчас в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка в Астане, злоумышленник «запер дверь изнутри с посетителями». На данный момент к зданию банка уже прибыл спецназ.