Гладков заявил, что внешнее воздействие не было причиной пожара в доме в центре Белгорода

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Причиной пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода стала проблема с электропроводкой. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Причина пожара - внутренняя проблема с электропроводкой, то есть внешнего воздействия не было», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на субботу в Белгороде произошел крупный пожар в 19-этажном многоквартирном доме на Свято-Троицком бульваре. По словам белгородского мэра Валентина Демидова, пожар возник в котельной на крыше дома, жильцов многоэтажки эвакуировали.

Спустя полтора часа Вячеслав Гладков сообщил, что пожар в жилом доме полностью потушен, отметив никто из жильцов дома не пострадал. Губернатор также заявил, что предварительно горел декоративный купол здания, при этом огонь не распространился на квартиры.