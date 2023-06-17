В центре Белгорода произошел крупный пожар в 19-этажном доме

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В Белгороде в ночь на субботу произошел крупный пожар в 19-этажном многоквартином доме на Свято-Троицком бульваре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей 1, 2, 4, 29 и специализированной пожарно-спасательной части», - отметили в ведомстве.

По словам белгородского мэра Валентина Демидова, пожар возник в котельной на крыше дома. Жильцы многоэтажки эвакуированы.

«Пожарные и спасатели обходят задымленные квартиры верхних этажей», - добавил градоначальник.

Напомним, вчера в подмосковном Дзержинском загорелись гаражные боксы рядом с ТЭЦ-22. Площадь пожара достигала 500 «квадратов».