В Белгороде ликвидировали огонь на крыше жилой высотки

В результате пожара никто не пострадал.

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В Белгороде ликвидировали огонь в 19-этажном жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате пожара никто не пострадал.

«Предварительно горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры», - отметил губернатор.

Вячеслав Гладков отметил, что после проведения оценки ущерба начнут восстанавливать котельную и жилые помещения. Всем желающим предложено расселиться.

«Причины произошедшего устанавливаются», - добавил глава региона.

Напомним, возгорание произошло около полуночи. Жильцов многоэтажки сразу эвакуировали. По словам мэра Белгорода, пожар мог возникнуть в котельной на крыше дома.