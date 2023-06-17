Паршин доложил Шойгу об отправке в зону СВО более 4 тысяч артустановок с базы резерва под Омском

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ Николай Паршин заявил, что в ближайшее время в зону спецоперации планируется дополнительно направить более 700 единиц артиллерийского вооружения.

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Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Николай Паршин доложил Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, что на базах хранения ракетного и артиллерийского вооружения в Омской области уже подготовлено и отправлено в зону специальной военной операции более четырех тысяч различных артиллерийских установок.

Паршин отметил, что в ближайшее время в зону спецоперации планируется дополнительно направить более 700 единиц артиллерийского вооружения.

Напомним, Сергей Шойгу посетил предприятие ОПК в Омской области по производству танков и тяжелых огнеметных систем, где проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа. В ходе проверки глава российского оборонного ведомства обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения СВО.

Министр обороны России также проверил процесс подготовки техники и вооружения к отправке в зону спецоперации на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории Омской области. Генералу армии доложили об организации комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также о подготовке к отправке этих машин в формируемые воинские подразделения и части.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.