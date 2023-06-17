Шойгу проинспектировал производство танков и ТОС по гособоронзаказу в Омской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону спецоперации.

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области по производству танков и тяжелых огнеметных систем.

Главе Минобороны России представили автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Руководитель предприятия доложил Шойгу, что за счет оптимизации производственных мощностей за последние несколько месяцев объем выпускаемой продукции по всей номенклатуре увеличился в разы. Эффективные инженерные решения способствовали повышению качества изготовления продукции и снижению временных показатели ее производства.

Глава российского оборонного ведомства обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения специальной военной операции.

По словам начальника Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-майора Александра Шестакова, все бронемашины были доработаны с учетом требований к защищенности, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска. Он также отметил, что модули комплексной бронезащиты, которые из-за габаритов будут устанавливаться уже в районах сосредоточения войск, отправят эшелоном вместе с танками.

Кроме того, Шойгу указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения гособоронзаказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и ТОС для обеспечения потребностей российских войск, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Ранее министр обороны РФ совершил поездку в войска Западного военного округа, где осмотрел арсеналы и базы хранения техники и вооружений. Сергей Шойгу обратил внимание на установку дополнительной защиты на бронетехнику перед отправкой ее в войска с учетом опыта спецоперации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.