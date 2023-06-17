Шойгу осмотрел арсеналы ракетного и артиллерийского вооружения на базах резерва в Омской области

На арсеналах и базах резерва помощь в проведении техобслуживания вооружения и военной техники оказывают курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил процесс подготовки техники и вооружения к отправке в зону специальной военной операции на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории Омской области. Генералу армии доложили об организации комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также о подготовке к отправке этих машин в формируемые воинские подразделения и части.

На арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения глава российского оборонного ведомства проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед его отправкой подразделениям, принимающим участие в СВО, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки формируемых подразделений.

Главе Минобороны России также сообщили, что на арсеналах и базах резерва существенную помощь в проведении техобслуживания вооружения и военной техники в качестве войсковой стажировки оказывают курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Ранее министр обороны России проинспектировал одно из предприятий «Алмаз-Антея», выполняющее государственный оборонный заказ. Сергей Шойгу посетил цеха, где производятся зенитные ракеты. Главе МО РФ рассказали, как выполняется гособоронзаказ, сообщили о реализации проектов по расширению производственных мощностей для обеспечения войск современными средствами ПВО.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.