Армия Армия Армия

Шойгу осмотрел арсеналы ракетного и артиллерийского вооружения на базах резерва в Омской области

07:40 17.06.2023
На арсеналах и базах резерва помощь в проведении техобслуживания вооружения и военной техники оказывают курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил процесс подготовки техники и вооружения к отправке в зону специальной военной операции на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории Омской области. Генералу армии доложили об организации комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также о подготовке к отправке этих машин в формируемые воинские подразделения и части.

На арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения глава российского оборонного ведомства проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед его отправкой подразделениям, принимающим участие в СВО, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки формируемых подразделений.

Главе Минобороны России также сообщили, что на арсеналах и базах резерва существенную помощь в проведении техобслуживания вооружения и военной техники в качестве войсковой стажировки оказывают курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Ранее министр обороны России проинспектировал одно из предприятий «Алмаз-Антея», выполняющее государственный оборонный заказ. Сергей Шойгу посетил цеха, где производятся зенитные ракеты. Главе МО РФ рассказали, как выполняется гособоронзаказ, сообщили о реализации проектов по расширению производственных мощностей для обеспечения войск современными средствами ПВО.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:40 Армия
Видео
Шойгу осмотрел арсеналы ракетного и артиллерийского вооружения на базах резерва в Омской области
05:40 Армия
Видео
Военные полицейские организовали патрулирование Шебекино и Новой Таволжанки
04:16 В стране и мире
Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $32 триллиона
03:01 В стране и мире
Минюст объявил иноагентом режиссера Манского*
01:08 В стране и мире
В Сочи ущерб от паводка в Мацесте превысил миллиард рублей
Популярное
Видео
«Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.