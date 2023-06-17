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Военные врачи изъяли два осколка из сердца бойца, попавшего под удар HIMARS

Сергей Лебедев
06:05 17.06.2023
Хирурги провели ювелирную работу, к ним доставляют самых тяжело раненых.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Уникальную операцию на сердце провели военные врачи участнику спецоперации, попавшему под массированный обстрел американскими HIMARS. Из сердца бойца извлекли два осколка. Хирурги провели ювелирную работу. К врачам в госпиталь доставляют самых тяжело раненых ребят.

«Мы диагностировали гемоперикарду. Это когда кровь, излившаяся в сердечную сорочку, сдавливает сердце и мешает ему работать», - говорит военный хирург.

К врачам в госпиталь доставляют самых тяжело раненых ребят. Лишь в одной операционной за сутки проводится до 20 сложнейших операций. Медицинский центр работает круглосуточно.

По слова врачей, в праздники наблюдается увеличение нагрузки. Украинские боевики сорят боеприпасами без разбору и элементарной логики.  

Так, например, под обстрел попал и боец с позывным «Дед». У парня проникающее ранение грудной клетки – пробито легкое. Для того, чтобы он снова встал в строй, понадобится курс реабилитации сроком около месяца.

Быстро восстанавливать наших ребят удается благодаря отлаженной системе эвакуации, распределения по госпиталям, системе очередности операций и комплекса уже реабилитационных процедур.

Ранее «Звезда» рассказывала, как в клинике Бурденко врачи оперируют раненых бойцов при помощи виртуальной модели. Такой метод проведения операции появился еще в 2016 году в качестве дипломной работы в стенах Санкт-Петербургского политехнического университета.

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