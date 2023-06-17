Военные врачи изъяли два осколка из сердца бойца, попавшего под удар HIMARS
Уникальную операцию на сердце провели военные врачи участнику спецоперации, попавшему под массированный обстрел американскими HIMARS. Из сердца бойца извлекли два осколка. Хирурги провели ювелирную работу. К врачам в госпиталь доставляют самых тяжело раненых ребят.
«Мы диагностировали гемоперикарду. Это когда кровь, излившаяся в сердечную сорочку, сдавливает сердце и мешает ему работать», - говорит военный хирург.
К врачам в госпиталь доставляют самых тяжело раненых ребят. Лишь в одной операционной за сутки проводится до 20 сложнейших операций. Медицинский центр работает круглосуточно.
По слова врачей, в праздники наблюдается увеличение нагрузки. Украинские боевики сорят боеприпасами без разбору и элементарной логики.
Так, например, под обстрел попал и боец с позывным «Дед». У парня проникающее ранение грудной клетки – пробито легкое. Для того, чтобы он снова встал в строй, понадобится курс реабилитации сроком около месяца.
Быстро восстанавливать наших ребят удается благодаря отлаженной системе эвакуации, распределения по госпиталям, системе очередности операций и комплекса уже реабилитационных процедур.
Ранее «Звезда» рассказывала, как в клинике Бурденко врачи оперируют раненых бойцов при помощи виртуальной модели. Такой метод проведения операции появился еще в 2016 году в качестве дипломной работы в стенах Санкт-Петербургского политехнического университета.