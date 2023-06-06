В клинике Бурденко врачи оперируют раненых бойцов при помощи виртуальной модели

Такой метод проведения операции появился еще в 2016 году в качестве дипломной работы в стенах Санкт-Петербургского политехнического университета.

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Хирургия с использованием дополненной реальности это не фантастика. Именно так работают в клинике имени Бурденко в Москве. Цифровые технологии позволяют создать виртуальную модель операции. Специальные программы помнят все результаты исследований пациента. И подсказывают хирургу, как лучше действовать. Так врачи в прямом смысле слова ставят в строй бойцов, раненых в ходе СВО.

Осколок снаряда застрял в тазовой кости бойца. Остеосинтез костей таза - одна из сложнейших операций, однако, хирурги Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в работе используют прорывные технологии дополненной реальности, что позволяет минимизировать операционную травму.

Привычные для мира развлечений очки дополненной реальности, и в операционной творят чудеса. С помощью специальной программы, в которую загружаются данные медицинских исследований, хирург может видеть пациента буквально насквозь, кости, сосуды и инородные предметы, подлежащие удалению, как на ладони.

Хирург, через очки наблюдает голограмму, наложенную на область оперативного вмешательства. В этой 3D-модели учтено все: рентген, КТ, МРТ и даже ультразвуковое исследование, риск ошибки сведен к минимуму.

«Еще до операции можно посмотреть, определить оптимальный вход, и безопасно вытащить этот осколок», - поделился главный хирург ГВКГ Бурденко Игорь Онницев.

Этот метод - полностью отечественная разработка. Родилась она в стенах Санкт-Петербургского политехнического университета, еще в 2016 году, в качестве дипломной работы.

«Воодушевленный студент пришел ко мне, и сказал, а давайте попробуем? Вот мне настолько понравилась сама идея, настолько понравился полет фантазии, легкость этой мысли, что я ответил, давайте. Было много скептиков, не получится, это очень сложная вещь, но я себя отношу к людям, которые не знают, что этого сделать нельзя, и поэтому многое получается. И вот просто из идеи получился реальный продукт, который востребован и приносит пользу», - рассказал профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор физико-математических наук Владимир Иванов.

Возможность проецировать данные исследований прямо в операционное поле, открывает неограниченные возможности для выполнения высокотехнологичных операций перед хирургами. Новый метод позволяет проводить даже такие операции, которые раньше считались невыполнимыми.

«Технология дополненной реальности, фактически дает хирургу вторые глаза. Одними он видит операционную рану, анатомические элементы, а вторыми, все то, что он использовал в предоперационном планировании, КТ, МРТ, различных других исследований», - рассказал заместитель начальника ГВКГ им. Бурденко Леонид Брижань.

Благодаря высочайшему опыту и активному использованию технологий дополненной реальности, хирургам госпиталя Бурденко удается не только устранять последствия ранений, но и реально возвращать бойцов в строй.

Ранее мы показывали, как военные врачи проводят сложнейшие операции в зоне проведения специальной военной операции. Операции не прекращаются, при этом, иногда одной операционной могут работать сразу две бригады медиков.