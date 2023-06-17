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Песков: задачи по демилитаризации Украины во многом выполнены

Ян Брацкий
22:48 17.06.2023
Официальный Киев использует все меньше своего оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: задачи по демилитаризации Украины во многом выполнены
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Официальный Киев использует все меньше своего оружия, а это говорит об успешном выполнении задач по демилитаризации Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача, во многом, выполнена. Потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», - сказал Песков в интервью телеканалу RT Arabic.

Ранее в Кремле констатировали, что Россия изрядно потрепала украинскую военную машину. С помощью высокоточных ракет, ВС РФ уничтожили множество производств и ликвидировали запасы боеприпасов.

Накачку киевского режима западным вооружением накануне отметил Владимир Путин, выступая на полях Петербургского экономического форума. Рассуждая о возможных поставках Украине истребителей F-16, российский лидер отметил, что они будут также гореть, как и танки Leopard, появившиеся на линии боевого соприкосновения ранее. Если эти самолеты будут базироваться за пределами Украины, но при этом использоваться в боевых действиях, то Россия рассмотрит различные варианты их уничтожения, пообещал Путин.

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