Путин заявил, что F-16 будут гореть так же, как и «Леопарды»

Президент России отметил, что это произойдет в том случае, если эти истребители будут поставлены киевскому режиму.

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Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что американские истребители F-16, если они будут поставлены Украине, будут гореть точно так же, как сегодня горят и танки «Леопард» германского производства.

Путин заметил, что НАТО сейчас втягивается на Украину, при этом киевскому режиму идут поставки тяжелой военной техники, а сейчас рассматривается и вариант поставки самолетов.

«Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе "Леопарды". И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16», - подчеркнул Владимир Путин.

Российский президент добавил, что в случае, если эти самолеты будут располагаться на авиабазах за границей Украины, но при этом использоваться в боевых действиях, то Россия рассмотрит варианты их поражения, невзирая на это.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия должна увеличивать расходы на оборону, чтобы обеспечить свою безопасность.