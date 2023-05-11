Песков заявил, что Россия в ходе СВО «изрядно потрепала военную машину» Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России удалось изрядно потрепать украинскую военную машину. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ATV Республики Сербской.
«Удалось изрядно потрепать военную машину Украины <...> С помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения», — рассказал пресс-секретарь телеканалу.
Песков добавил, что российская армия справляется с поставленными целями СВО, несмотря на трудности.
Одними из важнейших целей, по словам представителя Кремля, являются демилитаризация Украины и отход противника на «значительные расстояния» от городов Донбасса.
В этом же интервью Песков усомнился в серьезности намерений со стороны кого бы то ни было применить ордер Международного уголовного суда против президента России Владимира Путина.