В стране и мире Песков заявил, что Россия в ходе СВО «изрядно потрепала военную машину» Киева Елизавета Егорова По словам пресс-секретаря президента, российские военнослужащие выполняют поставленные задачи, несмотря на возникшие сложности. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России удалось изрядно потрепать украинскую военную машину. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ATV Республики Сербской. «Удалось изрядно потрепать военную машину Украины <...> С помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения», — рассказал пресс-секретарь телеканалу. Песков добавил, что российская армия справляется с поставленными целями СВО, несмотря на трудности. Одними из важнейших целей, по словам представителя Кремля, являются демилитаризация Украины и отход противника на «значительные расстояния» от городов Донбасса. В этом же интервью Песков усомнился в серьезности намерений со стороны кого бы то ни было применить ордер Международного уголовного суда против президента России Владимира Путина. Экспертное мнение и аналитика