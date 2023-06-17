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Кремль: африканские делегаты не передавали Путину посланий от Зеленского

Ян Брацкий
22:18 17.06.2023
Как сообщили в Кремле, инициативу африканских государств по Украине в самом Киеве не встретили конструктивно.
Кремль: африканские делегаты не передавали Путину посланий от Зеленского
© Фото: ТРК «Звезда»
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Представители африканской делегации не передавали президенту Владимиру Путину посланий от его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Переговоры Путина и африканских делегатов в Санкт-Петербурге длились более трех часов. Представители семи стран континента прибыли из Киева, где побывали накануне и провели аналогичную встречу с Зеленским.

Там инициативу африканских государств по Украине не встретили конструктивно. Как сообщалось ранее, со стороны президента Украины звучали «достаточно безапелляционные заявления». Несмотря на это, делегаты призвали Киев немедленно прекратить конфликт.

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