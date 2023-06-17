В Петербурге началась встреча Путина с африканской делегацией

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Президент Владимир Путин в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки. Российский лидер встретил и лично поприветствовал высоких гостей, которые прибыли в Северную столицу для обсуждения возможного урегулирования украинского кризиса. Переговоры проходят в закрытом режиме.

В составе делегации президент ЮАР Сирил Рамафоса, его коллега из Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали, президент Замбии Хакаинде Хичилма и другие.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не понял логику африканских лидеров, которые после поездки к нему отправились в Россию. Находясь в Киеве африканские лидеры призвали Зеленского немедленно остановить конфликт.