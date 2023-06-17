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Лавров: Запад руками Украины пытается подорвать все русское

Ян Брацкий
21:55 17.06.2023
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ведущий против России гибридную войну Запад сделал Украину оружием в этом противостоянии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Делегация из семи африканских государств, представляющая более широкий круг стран континента, искренне заинтересована в том, чтобы оказать содействие в справедливом урегулировании кризиса на Украине. Так сегодняшнюю встречу представителей Африки с президентом Владимиром Путиным оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Ситуация на Украине, которая сложилась в результате долгие годы готовящейся Западом гибридной войны против России, с превращением Украины в инструмент этой войны по подрыву основ безопасности нашей страны, подрыву наших позиций в мире в целом и, конечно, по подрыву всего русского», - заявил Лавров.

Глава российской дипломатии напомнил о речи Путина накануне на полях Петербургского форума, где он подробно остановился на истоках и последствиях украинского национализма. На встрече с африканскими гостями президент возвращался к этой теме неоднократно, уточнил Лавров.

«Путин приводил примеры заявлений украинского руководства, что когда они "вернут свои земли", то будут уничтожать юридически и физически всех, кого они относят к русскому миру», - добавил министр иностранных дел.

Ранее в Кремле заявили, что позиция России по Украине полностью соответствует международному праву и Уставу ООН. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще раз напомнил о готовности России к мирным переговорам.

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