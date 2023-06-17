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Российская позиция относительно украинского урегулирования полностью соответствует Уставу ООН и международному праву. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Позиция РФ абсолютно ясна… эта позиция соответствует международному праву и Уставу ООН. И мы будем отстаивать нашу позицию», - сказал Песков в интервью «Известиям».

Официальная Москва неоднократно и на всех уровнях выражала готовность к урегулированию ситуации на Украине мирными способами, напомнил Песков, однако киевские власти законодательно запретили любые варианты диалога. Об этом сегодня говорил и президент Владимир Путин на встрече с представителями африканской делегации в Санкт-Петербурге.

Кроме того, президент показал африканским гостям проект договора о нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который подписал представитель киевской переговорной группы. По словам российского лидера, после того как Россия отвела войска от Киева, украинские власти отказались от исполнения договоренностей.