Владимир Путин заявил, что действия Киева по героизации фашизма делают задачу по денацификации Украины одной из ключевых.

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Президент Владимир Путин в рамках Петербургского экономического форума попросил продемонстрировать собравшимся историческую хронику преступлений украинских пособников фашизма. По словам главы государства, это те, кого нынешняя власть в Киеве героизирует и чью идеологию защищает.

«Мы обязаны с этим бороться. Россия - наиболее пострадавшая страна в войне с нацизмом, мы этого никогда не забудем... Если это не неонацизм, то что это такое? У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача по денацификации Украины является одной из ключевых», - заявил Путин после просмотра видеоролика.

Перед этим Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа. Путин напомнил, что Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов, а с подачи официального Киева на пьедестал почета возведены «последыши» Адольфа Гитлера.