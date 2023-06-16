Путин попросил показать участникам ПМЭФ историческую хронику преступлений бандеровцев
Президент Владимир Путин в рамках Петербургского экономического форума попросил продемонстрировать собравшимся историческую хронику преступлений украинских пособников фашизма. По словам главы государства, это те, кого нынешняя власть в Киеве героизирует и чью идеологию защищает.
«Мы обязаны с этим бороться. Россия - наиболее пострадавшая страна в войне с нацизмом, мы этого никогда не забудем... Если это не неонацизм, то что это такое? У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача по денацификации Украины является одной из ключевых», - заявил Путин после просмотра видеоролика.
Перед этим Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа. Путин напомнил, что Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов, а с подачи официального Киева на пьедестал почета возведены «последыши» Адольфа Гитлера.