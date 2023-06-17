В стране и мире Путин обменялся мнениями с африканскими лидерами об урегулировании на Украине Ян Брацкий Глава российского государства предложил обменяться мнениями по результатам поездки африканской делегации в Киев. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поблагодарил членов африканской делегации за искренний интерес к урегулированию украинского кризиса. Российский лидер принимает их в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. «Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулировании конфликта. Положительно восприняли ваше предложение провести переговоры по украинской проблематике. Знаю, что у вас есть конкретные идеи и предложения в данном контексте <...> Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто заинтересован в установлении мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», - сказал Путин. Члены африканской делегации предложили Владимиру Путину рассмотреть их мирный план из десяти пунктов. Согласно ему, конфликт должен быть урегулирован путем дипломатии и переговоров. Накануне представители делегации посетили Киев, где обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом немедленно прекратить конфликт. Экспертное мнение и аналитика