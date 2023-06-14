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Россия не будет продлевать зерновую сделку, если до 17 июня не будет реализован весь пакет связанных с ней договоренностей. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества.

Лавров сказал в частности, что украинская часть зерновой сделки «давно превратилась в коммерческий проект». Он обратил внимание на то, что только 3% зерна идет в беднейшие страны. Глава МИД России подчеркнул, что миру нужны российские удобрения и пшеница не меньше, чем украинское «фуражное зерно».

«Стамбульский пакет» должен быть реализован полностью, как он был инициирован генсеком ООН Антониу Гутерришем, сказал дипломат. Если этого не случится до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может, подчеркнул Лавров.

Российский министр также напомнил о готовности России существенно нарастить объемы поставок продовольствия и удобрений на выгодных и льготных условиях, в том числе безвозмездно наиболее нуждающимся странам.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военкорами сказал, что Москва готова к выходу из зерновой сделки. По его словам, Россия пошла на это соглашение, чтобы поддержать развивающиеся страны и добиться снятия санкций со своего сельскохозяйственного сектора. Однако и РФ, и развивающиеся страны в очередной раз обманули.