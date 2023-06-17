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Путин назвал поддержанный Западом госпереворот в Киеве причиной конфликта

Ян Брацкий
19:24 17.06.2023
Путин напомнил африканским делегатам о готовности официальной Москвы к мирным переговорам и отказе от них украинской стороны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Владимир Путин напомнил африканским делегатам, с чего начался украинский кризис. Со слов главы государства, все проблемы вызвал кровавый и неконституционный переворот в Киеве и захват власти, который поддержали на Западе.

«Это источник власти сегодняшнего правительства в Киеве. После этого переворота часть населения не поддержала его и объявила о том, что население этих территорий не будет подчиняться властям. Россия была вынуждена поддержать этих людей, имея в виду исторические связи и с территориями и культурно-языковые связи с этими людьми, которые там проживают», - сказал Путин.

Долгое время Москва пыталась восстановить ситуацию мирными средствами, напомнил президент. Рассказал он высоким гостям и о «Минских соглашениях», которые после публично разорвали. После этого Россия была вынуждена признать непризнаваемые на протяжении восьми лет Народные республики Донбасса.

Ранее африканские делегаты рассказали Путину о визите в Киев и представили на его рассмотрение мирный план по украинскому урегулированию из десяти пунктов.

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