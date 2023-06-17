Выпускники Военно-космической академии имени Можайского получили дипломы

Дипломы «Можайки» в этом году получили более 900 человек.

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Очередной 95-й выпуск молодых лейтенантов состоялся в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского 17 июня. Дипломы «Можайки» в этом году получили более 900 человек. Из них больше 30 человек окончили академию с красным дипломом и золотой медалью.

По традиции выпускников академии поздравили руководство Минобороны России, командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Александр Головко, Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ, почетный профессор академии Вячеслав Макаров, начальник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, что на Поклонной горе свои дипломы получили выпускники Военного университета МО РФ. Кроме того, дипломы получили выпускники Военной академии РХБЗ имени маршала Тимошенко в Костроме.