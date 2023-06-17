Дипломы выпускникам Военного университета МО РФ вручили на Поклонной горе
Дипломы об окончании Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России получили выпускники этого военного вуза на Поклонной горе. Старших офицеров - слушателей Военного университета, адъюнктов и молодых лейтенантов поздравил статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.
«Ваш жизненный выбор - это путь доблести и мужества, беззаветного служения Отечеству, верности долгу и присяге. Именно эти качества всегда отличали российский офицерский корпус. Во все времена он был надежной опорой нашего государства, особенно в годы серьезных испытаний, когда под угрозой оказывались национальные интересы страны, ee военная безопасность и суверенитет», - обратился к выпускникам Николай Панков.
Замминистра обороны РФ вручил особо отличившимся выпускникам медали «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации» и дипломы с отличием. По итогам работы экзаменационной комиссии 54 выпускника заслужили диплом с отличием и более 10 офицеров удостоены золотых медалей.
«Специальная военная операция на Украине стала серьезной проверкой выпускников Военного университета, которые с честью и на высоком профессиональном уровне выполняют боевые задачи. Многие из них награждены орденами и медалями», - сказал Николай Панков.
Дипломы выпускникам - специалистам в области информационного обеспечения ВС РФ вручил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Это очень торжественный для меня, особый день. Я 5 лет шел к этому, чтобы стать специалистом в области информационного обеспечения, и университет дал мне эту возможность», - сказал выпускник военного вуза Никита Гольдин.
Все окончившие военный вуз офицеры уже назначены на воинские должности приказами главы Минобороны России. Для них в войсках подготовлено жилье. За каждым офицером закреплен наставник, созданы все условия для успешного освоения воинской должности.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил всех выпускников высших военно-учебных заведений Минобороны РФ и военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 2023 года с окончанием учебы. Шойгу пожелал им крепкого здоровья и успехов в ратном труде на благо великой России.
Выпуск генералов и офицеров состоялся также в Военной академии Генштаба ВС РФ. Лучшим выпускникам вручили медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба».