Дипломы выпускникам Военного университета МО РФ вручили на Поклонной горе

Все окончившие военный вуз офицеры уже назначены на воинские должности приказами главы Минобороны России.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дипломы об окончании Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России получили выпускники этого военного вуза на Поклонной горе. Старших офицеров - слушателей Военного университета, адъюнктов и молодых лейтенантов поздравил статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.

«Ваш жизненный выбор - это путь доблести и мужества, беззаветного служения Отечеству, верности долгу и присяге. Именно эти качества всегда отличали российский офицерский корпус. Во все времена он был надежной опорой нашего государства, особенно в годы серьезных испытаний, когда под угрозой оказывались национальные интересы страны, ee военная безопасность и суверенитет», - обратился к выпускникам Николай Панков.

Замминистра обороны РФ вручил особо отличившимся выпускникам медали «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации» и дипломы с отличием. По итогам работы экзаменационной комиссии 54 выпускника заслужили диплом с отличием и более 10 офицеров удостоены золотых медалей.

«Специальная военная операция на Украине стала серьезной проверкой выпускников Военного университета, которые с честью и на высоком профессиональном уровне выполняют боевые задачи. Многие из них награждены орденами и медалями», - сказал Николай Панков.

Дипломы выпускникам - специалистам в области информационного обеспечения ВС РФ вручил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Это очень торжественный для меня, особый день. Я 5 лет шел к этому, чтобы стать специалистом в области информационного обеспечения, и университет дал мне эту возможность», - сказал выпускник военного вуза Никита Гольдин.

Все окончившие военный вуз офицеры уже назначены на воинские должности приказами главы Минобороны России. Для них в войсках подготовлено жилье. За каждым офицером закреплен наставник, созданы все условия для успешного освоения воинской должности.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил всех выпускников высших военно-учебных заведений Минобороны РФ и военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 2023 года с окончанием учебы. Шойгу пожелал им крепкого здоровья и успехов в ратном труде на благо великой России.

Выпуск генералов и офицеров состоялся также в Военной академии Генштаба ВС РФ. Лучшим выпускникам вручили медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба».