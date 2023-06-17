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Выпускники Военной академии РХБЗ имени маршала Тимошенко в Костроме получили дипломы

15:22 17.06.2023
На территории вуза прошла торжественная церемония прощания с Боевым знаменем и открытие мемориала погибшим воинам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Костроме состоялась церемония выпуска и вручения дипломов курсантам Военной академии РХБЗ имени маршала Тимошенко. Выпускникам вручили дипломы и нагрудные знаки, а также золотые медали за особые достижения в учебе. В торжественной церемонии принял участие начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он обратился к собравшимся на плацу выпускникам с речью, поблагодарил за успехи в учебе и пожелал всего наилучшего.

«Сегодня у нас знаменательный выпуск. Мы одновременно выпускаем офицеров и прапорщиков в условиях, когда офицеры защищают свою Родину, выполняют свой воинский долг, войска РХБ защиты выполняют свои задачи. Ярким примером того, что обучение в Академии востребовано служит то, что в ней учатся представители 21 страны – наши стратегические партнеры. Уверен, что выпускники специального факультета вернутся домой с благодарностью к России и педагогическому коллективу Академии», - сказал Кирилов.

После торжественного прощания с Боевым знаменем прославленной академии, на территории вуза состоялись церемония открытия мемориала героям, погибшим в современных локальных конфликтах и при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и возложение венков и цветов к подножью памятника.

Накануне в Военной академии Генштаба ВС РФ состоялся выпуск генералов и офицеров. Дипломы выпускникам вручил замначальника Генштаба ВС РФ, генерал Сергей Истраков. Он отметил, что преподаватели продолжают двухвековые традиции отечественной военной школы, передают обучающимся опыт нашей военной науки. Также Истраков подчеркнул, что выпускники получают все, что нужно в условиях нынешней военно-политической обстановки, с учетом проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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