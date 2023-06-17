Люди в плавках и купальниках эвакуировались из ТЦ в Видном из-за пожара

Пожарные сообщили о горящем автомобиле на парковке ТЦ «Галерея»

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Посетители ТЦ «Галерея» в Видном из-за пожара вышли на улицу прямо в плавках и купальниках. Соответствующее видео распространяется в социальных сетях. В ТЦ «Галерея» находится центр водных развлечений.

По данным МЧС, сильное задымление возникло из-за горящего на парковке торгового центра автомобиля. Открытый огонь там уже потушили. Площадь пожара и информация по пострадавшим уточняется.

Минувшей ночью в центре Белгорода произошел крупный пожар в 19-этажном доме. Причиной стала проблема с электропроводкой.