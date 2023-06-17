Песков заявил, что слова Путина об антисемитизме на Украине задели за живое

По словам пресс-секретаря президента, глава государства сказал очень много важных вещей, и они будут подлежать глубокому анализу.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о повышенном интересе в мире к речи Владимира Путина на ПМЭФ. По его словам, глава государства сказал очень много важных вещей, и они будут подлежать глубокому анализу, сообщает RT.

Заявление российского президента об историческом украинском антисемитизме не осталось незамеченным, сказал Песков. По его словам, эта часть выступления Путина задела за живое.

«Это не осталось незамеченным», - сказал Песков.

В ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 Владимир Путин сказал, что его друзья-евреи называют украинского президента Владимира Зеленского «позором еврейского народа». Российский лидер объяснил это тем, что на пьедестал почета на Украине возведены «последыши» Гитлера.

Зеленский своими действиями «прикрывает уродов - неонацистов», добавил Владимир Путин.