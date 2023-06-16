Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что его друзья-евреи называют украинского лидера Владимира Зеленского позором еврейского народа.

«У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят, что Зеленский не еврей, это позор еврейского народа», - заявил глава государства.

После аплодисментов в зале он добавил, что его слова относительно Зеленского не являются шуткой или иронией.

Российский лидер заявил, что президент Украины своими действиями прикрывает неонацистов. На пьедестал почета на Украине возведены «последыши» Адольфа Гитлера, подчеркнул Путин.

В минувший вторник, 13 июня, президент РФ во время встречи с военными корреспондентами, говоря о Зеленском, заявил, что не понимает, как человек с еврейской кровью может поддерживать неонацистов.