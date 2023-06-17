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Подозреваемый по делу о столкновении двух танкеров на реке Лена задержан

Ян Брацкий
16:38 17.06.2023
Сейчас оперативники проводят следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Подозреваемый по делу о столкновении двух танкеров на реке Лена задержан
© Фото: ТРК «Звезда»
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Подозреваемый по делу о столкновении двух танкеров в акватории реки Лена задержан сотрудниками Следственного комитета. Мужчине уже предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса.

«Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по части первой статьи 247 УК, части первой статьи 263 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошел в минувший понедельник в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Один танкер находился на ремонте в порту, второй с грузом бензина следовал мимо. Установлено, что за штурвалом находился помощник капитана. В результате столкновения двух судов в реку попали от 60 до 90 тонн топлива.

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